كورتوا يتحدث عن استقباله السيئ المتوقع في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن إمكانية استقباله بشكل سيئ من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، خلال ديربي العاصمة الإسبانية المقرر يوم الـ9 من الشهر الحالي في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وقال الحارس الدولي البلجيكي في حوار مع مجلة بلجيكية: “لم أتلق ردود فعل سيئة في الشارع خارج هتاف أحد الأنصار بفريق أتلتيكو مدريد، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بإمكان أي شخص مجهول أن يصب مزيد من البنزين، أن يقوموا بمسح تذكاري أمام الملعب لا يقلقني، إن كان ذلك سيجعلهم سعداء فهذا جيد، أن يرموني بأشياء خلال اللقاء المقبل لن يجعلني لا ألعب، بالعكس يحمسني ذلك”.

وأضاف الحارس البلجيكي: “إلقائي بأشياء داخل الملعب؟.. سبق لي أن خضت لنفس التجربة حين عدت لمواجهة أندرلخت، للأسف هي جزء من كرة القدم، وأشعر بالأسف أيضًا لكون جماهير أتلتيكو مدريد ضدي، اللاعبون يختارون قراراتهم بناء على مستقبلهم وتاريخهم، قضيت 3 سنوات رائعة في أتلتيكو مدريد، وقدمت كل شيء ولا يمكنهم أن يتهموني بالخيانة، كانت مرحلة مهمة في تاريخي، كبرت هناك وكونت شخصيتي، كنت دائمًا معجبًا بإيكر كاسياس وريال مدريد، ولا أعتقد أنه كان علي تضييع هذه الفرصة لكوني لعبت في أتلتيكو مدريد”.

وتحدث الحارس البلجيكي عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحًا: “لا نتحدث عنه في غرفة الملابس، الصحافة هي من تسقط اسمه، خسرنا لقاءات وصنعنا 10 فرص للتسجيل وأضعناها، في نفس الوقت سجل رونالدو هدفين ليوفنتوس والصحافة استغلت الوضع للحديث عنه”.

وأكد تيبو كورتوا أنه يفضل تعاقد ريال مدريد مع مواطنه إيدين هازارد، نجم تشيلسي، على التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، قائلًا: “لا أعرف ما سيحدث الأمر من اختصاص إدارة الفريق الرياضية”.

وأكد الحارس البلجيكي أن علاقته جيدة مع زميله الكوستاريكي كيلور نافاس، وأن المدرب هو صاحب القرار في من يلعب أي لقاء.