ريال مدريد يحصن موهبته الدفاعية دافيد دي فيبورا ضد أطماع الأندية الكبرى

نجح ريال مدريد بعد شهور من المفاوضات، في توقيع عقد احترافي مع موهبته الصغيرة دافيد دي فيبورا، البالغ 16 عامًا، والذي يلعب في فريق الشباب، ويعتبر من أبرز المواهب في أكاديمية الفريق، ومحط اهتمام فرق كبرى في أوروبا.

وحاولت فرق، باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، خطف المدافع الصغير، والذي يشهد متابعة مهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدير أعماله شركة خاصة.

ونجح الفريق الملكي في إقناع ممثلي اللاعب بإبقائه في ريال مدريد، رغم العروض المهمة التي تلقاها، وعبرت الشركة التي ترعاه عن ارتياحها لعرض إدارة الفريق الملكي.

ويحاول فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الحفاظ على مواهب أكاديمية الفريق وتطويرها بلاعبين صغار؛ لضمان مستقبل الفريق في السنوات المقبلة.

وتعاني عدة فرق كبرى من أجل الحفاظ على مواهبها، ففقد برشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي عدة مواهب في المواسم الأخيرة، حيث فضلوا الرحيل نحو فرق أخرى مقابل مبالغ مالية صغيرة.

???? David de la Víbora and Israel Salazar scored impressive goals. Which goal do you prefer ⚽️? pic.twitter.com/fg8mx5NEyS

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 19, 2018