رسميًا.. باكو ألكاسير ينتقل من نادي برشلونة إلى بروسيا دورتموند

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الجمعة، انتقال مهاجمه باكو ألكاسير، إلى بوروسيا دورتموند بشكل نهائي، بعد أن كانت عملية انتقاله بنظام الإعارة.

وانتقل ألكاسير إلى بروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بنظام الإعارة، مع وجود خيار للشراء بشكل نهائي.

وأوضح برشلونة عبر حسابه على “تويتر” أن بروسيا دورتموند قرر تفعيل خيار الشراء، وهو ما حمله على دفع 23 مليون يورو إلى النادي الكتالوني، بجانب 5 ملايين أخرى متغيرات، لضم ألكاسير نهائيًا.

كما أشار برشلونة إلى أنه ستكون له نسبة 5% من قيمة بيع ألكاسير في المستقبل لأي نادٍ آخر.

وانضم ألكاسير إلى صفوف برشلونة قادمًا من فالنسيا، موسم 2016/2017، وخاض 50 مباراة بقميص النادي الكتالوني، سجل خلالها 15 هدفًا، وتُوّج بكأس الملك مرتين، ولقب الدوري الإسباني، ولقب كأس السوبر الإسباني.