آدريان رابيو يرفض توتنهام من أجل نادي ليفربول

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن آدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، أغلق الباب أمام توتنهام، ويفضل الانتقال إلى نادي ليفربول، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب صحيفة “ليكيب”، فإن رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، يعتبر أن الانضمام إلى توتنهام خطوة إلى الوراء، ولذلك سيرفض الانتقال إلى السبيرز.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابيو، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، يرحب بالانضمام إلى ليفربول، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب.

وبحسب “ليكيب” أيضًا، فإن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، اتصل برابيو بشكل شخصي، وأكد له أنه سيمنحه مقعدًا ثابتًا في تشكيلة السبيرز، لكن رابيو لم يتحمس لتلك الخطوة.

واستبعد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، آدريان رابيو من مباريات الفريق، منذ منتصف ديسمبر الماضي؛ لرفضه تجديد عقده.

وتردد أن برشلونة يملك اتفاقًا مع رابيو، على أن ينضم للنادي الكتالوني مجانًا الصيف المقبل، رغم أن برشلونة نفى في بيان رسمي أي تواصل له مع اللاعب.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.