موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة منافسه فالنسيا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وفالنسيا على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 49 نقطة من 21 مباراة، في حين يملك فالنسيا 29 نقطة في المركز السابع.

وتعادل الفريقان 1/1 على ملعب ميستايا في جولة الذهاب في أكتوبر الماضي.

وآخر مباراة فاز فيها فالنسيا على برشلونة تعود إلى أبريل 2016، عندما فاز 2/1، وبعدها خسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

يشار إلى أن برشلونة وفالنسيا تأهلا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا، إلى جانب ريال مدريد وريال بيتيس.

وأعلن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي جاهز للعودة إلى المباريات، في حين تأكد غياب الحارس الهولندي يسبر سيليسن للإصابة.