سيليسن حارس نادي برشلونة سيغيب 6 أسابيع بسبب تمزق عضلي

قال برشلونة في بيان، اليوم الجمعة، إن حارسه الاحتياطي يسبر سيليسن سيغيب لمدة ستة أسابيع بعد إصابته بتمزق عضلي، وسيغيب عن مباراتي ذهاب وإياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد.

ولم يشارك حارس منتخب هولندا في أي مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه كان الحارس الأول للفريق في كأس الملك خلال مواسمه الثلاثة مع الفريق القطالوني، وفاز باللقب في 2017 و2018.

وكان للحارس الهولندي مساهمة قوية بفوز برشلونة على إشبيلية في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء إذ أنقذ ركلة جزاء من إيفر بانيغا كانت ستعطي الفريق الأندلسي، لو سجلها اللاعب الأرجنتيني، التقدم 3-1 في النتيجة الإجمالية.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2019