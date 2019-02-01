كم صرفت أندية الدوري الإسباني في سوق الانتقالات الشتوي؟

ذكرت صحيفة “أس” أن أندية الدوري الإسباني صرفت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 82،3 مليون يورو على 47 صفقة ما بين انتقال نهائي وإعارة وانتقال حر.

ولم تصل أندية الليغا للرقم القياسي الذي سجلته في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والتي بلغت 315،65 مليون يورو كان من ضمنها صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة، والتي كلفت حوالي 160 مليون يورو.

وتبقى أبرز صفقات الدوري الإسباني عودة ألفارو موراتا، إذ انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد معارًا لمدة 18 شهرًا مع خيار الشراء، وصفقة الشاب إبراهيم دياز من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد والمكسيكي دييغو لاينز من كلوب أمريكا إلى ريال بيتيس.

كما تعاقد برشلونة مع الكولومبي جيسون موريليو من فالنسيا، ودفع 75 مليون يورو مقابل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ، لكنه لن يكون انتقالًا في الشتاء بل في الصيف المقبل.

كما كسب برشلونة صفقة مجانية بالتعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو من تولوز وتعاقد مع الغاني كيفن برانس بواتينغ.

وكسبت أندية الليغا مبلغ 44،5 مليون يورو من بيع وإعارة بعض لاعبيها، وهو ما يعني عجزًا يبلغ 37،8 مليون يورو.

وكان أبرز المغادرين الإسباني دينيس سواريز من برشلونة إلى آرسنال، والحارس كيكو كاسيا من ريال مدريد إلى ليدز الإنجليزي، والبرتغالي جيلسون مارتينيز من أتلتيكو مدريد نحو موناكو الفرنسي.