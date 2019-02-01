موعد قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا

يستعد متابعو كرة القدم لمعرفة نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة.

وتأهلت أندية برشلونة، حامل اللقب، وريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس إلى نصف النهائي.

وتقام قرعة دور نصف النهائي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مراسم القرعة على قناة beINSPORTS المفتوحة.

وتأهل برشلونة إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 6/3 على حساب إشبيلية، في حين تأهل ريال مدريد على حساب جيرونا بنتيجة 7/3.

وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 6 و7 فبراير، في حين تلعب مباراتا الإياب يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن توقع القرعة ريال مدريد وبرشلونة، وحال حدوث ذلك فإن جماهير كرة القدم ستكون على موعد مع 3 مباريات كلاسيكو في نحو 30 يومًا، إذ سيلتقي الفريقان يوم 3 مارس في الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبرشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة وفي رصيده 30 لقبًا، كما أحرز اللقب في آخر 4 مواسم، في حين أن ريال مدريد أحرز اللقب 19 مرة، مقابل 7 لفالنسيا، ولقبين لريال بيتيس.

وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها ريال مدريد دور نصف النهائي للمسابقة منذ تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه موسم 2013-2014.