نادي برشلونة يضم المدافع الفرنسي الشاب توديبو بشكل رسمي (شاهد)

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لضم جان كلير توديبو في سوق الانتقالات الشتوية، قادمًا من تولوز الفرنسي.

وتحرك البارسا للتعاقد مع المدافع الفرنسي في يناير الجاري، رغم وجود اتفاق معه على انضمامه للفريق في نهاية الموسم بشكل مجاني؛ بسبب معاقبته من قبل إدارة ناديه وإبعاده عن التدريبات في الفترة الماضية.

ووصل اللاعب إلى إقليم كتالونيا، عصر اليوم الخميس، وقام بتوقيع الكشف الطبي، وتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن القيمة المالية للصفقة حتى الآن.