الاتحاد الإسباني يرفض إلغاء إنذار سيرجيو راموس أمام إسبانيول

رفضت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم طعن ريال مدريد في الإنذار الذي حصل عليه القائد سيرجيو راموس أمام إسبانيول مما يجعله دائمًا مهددًا بالغياب عن ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد في حال حصوله على إنذار خامس خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس.

واعتبر حكم اللقاء أن سيرجيو راموس منع هجمة واعدة حين اعترض سبيل المهاجم ليوناردو بابتيستاو في الدقيقة 27، لكن ريال مدريد قدم فيديو للجنة المنافسة أكد من خلاله أن العميد لم يعترض سبيل اللاعب الذي اصدم به لكونه ظل في مكانه.

واعتبرت لجنة المنافسة أن الإنذار قانوني وأن سيرجيو راموس كان في طريق مهاجم إسبانيول.

ويملك راموس 4 إنذارات وفي حال حصوله على إنذار خامس خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس الأحد القادم سيغيب عن لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد المقرر يوم 9 شباط/ فبراير القادم.

ويملك ريال مدريد فرصة الطعن في القرار أمام لجنة الاستئناف.