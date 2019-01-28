أخبار جيدة لريال مدريد عن طبيعة إصابة سيرجيو راموس‎

تلقى ريال مدريد مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري نبأ سارًا بتأكد عدم تعرض مدافعه سيرجيو راموس للإصابة، بعد أن خرج بين شوطي مباراة الفريق الملكي مع إسبانيول، الأحد، في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن راموس عانى من ضربة قوية في الركبة، لكنه لا يعاني من إصابة بحسب نتائج الفحوصات الطبية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد قرر منح راموس الراحة في مباراة الفريق أمام جيرونا، الخميس، ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، لكنه سيعود للمشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس، في الجولة المقبلة من الليغا.

وتغلب ريال مدريد 4/2 على جيرونا في مباراة الذهاب.

وأشارت “ماركا” إلى أن راموس، قائد ريال مدريد، سيخضع لفحوصات إضافية غدًا، على الرغم من حالة التفاؤل التي تسود بشأن موقفه من العودة سريعًا للفريق.

ويعاني ريال مدريد أزمة دفاعية بعد أن طرد الحكم لاعبه الفرنسي رافائيل فاران في الفوز 4/2 على إسبانيول، رغم أن الإعادات التلفزيونية أوضحت أن فاران لم يحتك بأحد من لاعبي إسبانيول في لقطة الطرد.

في سياق متصل أوضحت صحيفة “أس” أن ريال مدريد سيقدم استئنافًا في البطاقة التي حصل عليها راموس أمام إسبانيول، وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعتقد أن قائده لم يحتك باللاعب بابتيستاو (لاعب إسبانيول) ويرى أن الإنذار غير مستحق.