تقارير.. برشلونة يقترب من ضم المهاجم البرازيلي غابرييل نوفايس

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع مهاجم برازيلي جديد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة سيحصل على توقيع اللاعب “غابرييل نوفايس” البالغ من العمر 19 عامًا فقط، قادمًا من نادي ساو باولو البرازيلي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم مع وجود بند يتيح أحقية شراء العقد في شهر يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البرازيلي لن ينضم لصفوف الرديف فيما تبقى من هذا الموسم بسبب مشاكل لوجستية، لذلك ستتم إعارته لفريق ناستيك تاراجونا.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، عليه أن يقرر مصير “نوفايس” النهائي، سواء البقاء مع الفريق أم العودة مرة أخرى إلى ناديه البرازيلي، وفقًا لمدى تأقلمه على الأجواء الأوروبية.