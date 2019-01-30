تطورات مفاوضات تجديد عقد ألبا مع نادي برشلونة‎

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة لنادي برشلونة في تجديد عقد الظهير الأيسر، جوردي ألبا.

وينتهي عقد ألبا مع برشلونة في يونيو 2020 وأكد اللاعب في أكثر من مناسبة رغبته بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “إلموندو”، نقلًا عن مقرّبين من “ألبا”، فإن مفاوضات تجديد عقد اللاعب لا تسير على الطريق الصحيح حاليًّا، مؤكّدين أن هناك تباينًا في وجهات النظر بين إدارة البارسا ووكلاء اللاعب”.

فيما ذكر راديو “كادينا سير” أن الطرفين اتفقا على تمديد التعاقد حتى 2024، وإن لم توضح ما إذا كان حدث تغير على راتب اللاعب أم لا.

وكانت تقارير أشارت لرغبة اللاعب في تعديل راتبه ورفعه، الأمر الذي أكده جوسيب ماريو بارتوميو، رئيس برشلونة.

ويلعب ألبا مع برشلونة منذ 2012 بعد عودته من صفوف فالنسيا، إذ نشأ في أكاديمية “لاماسيا” الشهيرة بكتالونيا.