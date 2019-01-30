الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في كأس ملك إسبانيا

يصطدم نادي برشلونة، بنظيره إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مهمة هذا الموسم بمسابقة كأس ملك إسبانيا، على ملعب “الكامب نو”.

ويأمل النادي الكتالوني في تحقيق الفوز على النادي الأندلسي، للتأهل لدور نصف النهائي، ولكنه سيكون بحاجة إلى فوز بثلاثة أهداف دون أنّ تستقبل شباكه أي هدف، لتفادي الخروج من المسابقة في دور ربع النهائي، بعدما خسر ذهابًا بهدفين نظيفين.

وخسر برشلونة ضد إشبيلية في الذهاب بعدما تم استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة المباراة، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي، الذي تغيَّب بسبب الإصابة، وأخيرًا دفع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بالشباب ولاعبي دكة الاحتياطي.

ولهذا من المتوقع أن يعتمد المدرب في مباراة اليوم على جميع أسلحته بما في ذلك ميسي.

وحث نادي برشلونة جميع مشجعيه للاحتشاد في مدرجات ملعب كامب نو ومساندة الفريق ضد إشبيلية، إذ نشر عبارة “لقد حان الوقت للعودة معًا”، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخطر أسلحة إشبيلية هو بابلو سارابيا، الذي يملك قدرة فائقة على تسجيل الأهداف.

ونجح سارابيا في زيارة شباك برشلونة خلال 3 مباريات متتالية هذا الموسم، ابتداءً من كأس السوبر الإسباني في “طنجة” ثم الدوري الإسباني، وأخيرًا ذهاب ربع نهائي كأس الملك في ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 22:30 بتوقيت القاهرة والـ22:30 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق الجزائري حفيظ دارجي.