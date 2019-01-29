وكيل خوان ماتا يتفاوض مع نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن وكيل أعمال الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، التقى مع مسؤولي برشلونة تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الكتالوني الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن “صن” البريطانية أن عقد الدولي الإسباني السابق ينتهي في نهاية الموسم الحالي، ويمكن أن ينتقل إلى برشلونة مجانًا.

وتفاوضت مع برشلونة شركة ماتا الخاصة JM10 SPORT، رغم أن العديد من المنتخبات أبدت اهتمامًا باللاعب، منها: يوفنتوس، وباريس سان جيرمان، وآرسنال، فضلًا عن برشلونة.

ومن المحتمل أن يعرض يونايتد تجديد عقد لاعب تشيلسي السابق لعام إضافي ليخوض موسمه السابع في “أولد ترافورد”.

ولعب ماتا في تشيلسي بين عامي (2011-2014) عندما انضم من فالنسيا الذي لعب له خلال الفترة من (2007-2011)، قبل أن ينتقل إلى يونايتد في يناير/كانون الثاني 2014 في عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2019.