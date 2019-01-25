آرسنال ينافس يوفنتوس وباريس سان جيرمان على ضم خوان ماتا

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال يسعى للتعاقد مع مواطنه خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون ماتا ثاني لاعب ينضم من يونايتد لآرسنال من مانشستر يونايتد في خلال عام واحد بعد الأرميني هنريخ مخيتاريان.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن إيمري يسعى لضم ماتا الذي كان يتدرب تحت قيادته في فالنسيا من قبل ويعلم أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

ولا يبدو أن يونايتد سيجدد عقد الدولي الإسباني السابق الذي سيكمل عامه 31 في أبريل/نيسان المقبل في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه وعدم اعتماد أولي غونار سولشاير المدير الفني المؤقت للفريق عليه في التشكيلة الأساسية.