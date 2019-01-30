شجار عنيف بين لاعبي خيتافي وفالنسيا إثر نهاية مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

تأهل فالنسيا لنصف نهائي كأس ملك إسباينا، بالفوز على نظيره خيتافي 3-1، مساء الثلاثاء، على ملعب مستايا، في إياب ربع النهائي.

وشهد ملعب مستايا معقل فالنسيا، مباراة غاية في الإثارة أمام خيتافي، انتهت بقلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف إلى الفوز 3-1 وانتزاعهم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب، بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، قد انتهت بفوز الفريق المدريدي 1-0، الأسبوع الماضي، ليتأهل فالنسيا بإجمالي نتيجتي المباراتين 3-2.

بالتالي ينتظر فالنسيا معرفة ما ستسفر عنه باقي مواجهات إياب ربع النهائي، التي تجمع اليوم كلًا من ريال بيتيس مع إسبانيول، وبرشلونة مع إشبيلية، وتختتم، غدًا الخميس، بلقاء جيرونا وريال مدريد.

واتهم المخضرم خورخي مولينا، قائد فريق خيتافي وهدافه، نظيره فالنسيا بالتأثير على الحكم عبر البكاء طيلة الأسبوع بعد الخسارة في الذهاب 1-0 في إطار مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبلغ فالنسيا نصف النهائي ويدين بتأهله للمهاجم رودريغو مورينيو الذي سجل “هاتريك”، كما استفاد من لعب خيتافي بـ10 لاعبين بعد طرد داكونام في الدقيقة 74.

وسجل فالنسيا هدفي التأهل في الدقيقتين الثانية والرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد نهاية اللقاء نشبت مشاجرة بين لاعبي الفريقين وتدخل الأمن لتفرقة اللاعبين، كما وزع الحكم خافيير فيرنانديز 12 بطاقة 8 منها لخيتافي تحول اثنان منها لحالة طرد و4 لفانسيا.

وقال خورخي مولينا، بعد اللقاء: “إن قلت ما أفكر فيه سيتم إيقافي لعدة لقاءات، يبدو أننا فريق مزعج والأفضل أن نصمت”.

وأضاف المهاجم المخضرم في تصريحات نشرتها صحيفة “آ س”: “كل مرة نواجههم يبكون طيلة الأسبوع والأمر يعطي نتائج معهم، نتلقى الإنذارات تلو الأخرى ونلعب ناقصين”.

وأكد اللاعب أن البعض يريد نصف نهائي جماهيري ويفضل فرقًا تملك جماهير كبيرة، وقال: “يريدون أنه من الأفضل أن تمر فالنسيا ويكون نصف نهائي جيد”.

ويتحمل المهاجم المخضرم مسؤولية إقصاء فريقه لكونه حصل على فرصة ذهبية لقتل اللقاء في الوقت بدل الضائع بعد انفراد صريح بالحارس، وأضاع الفرصة لتتحول لهجوم لفالنسيا سجل منه الهدف الثالث والتأهل.

واتهم حكم اللقاء لاعبي خيتافي بمهاجمة الحكم المساعد في تقريره بعد اللقاء، وهو ما قد يؤدي لعقوبات على عدد من لاعبي الفريق.