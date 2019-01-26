فالنسيا يجتاز فياريال بثلاثية في الدوري الإسباني

اجتاز فريق فالنسيا، يوم السبت، ضيفه فياريال بسهولة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 29 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 46 نقطة.

دخل فالنسيا اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عبر الفرنسي مختار دياخابي.

ولم يتمكن لاعبو فياريال من إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم فالنسيا بهدف نظيف.

وتوالت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو فالنسيا عن مضاعفة النتيجة، إلى أن جاءت الدقيقة 51 لتشهد معها الهدف الثاني عبر الروسي دينيس تشيريشيف.

واختتم فالنسيا ثلاثيته في الدقيقة 86 عن طريق رودريغو مورينو، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.