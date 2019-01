فياريال يقيل المدرب لويس غارسيا بعد 9 مباريات

قال نادي فياريال، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الثلاثاء، إنه استغنى عن خدمات مدربه لويس غارسيا بلازا بعد تسع مباريات فقط على توليه المسؤولية.

وعين فياريال، الذي لم يفز في الدوري منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني، المدرب غارسيا الشهر الماضي فقط بعد إقالة خابي كاييخا.

لكن المدرب البالغ من العمر 46 عامًا فاز في مباراة واحدة فقط في تسع مواجهات، وكانت بنتيجة 2-صفر في الدوري الأوروبي على سبارتاك موسكو.

Official announcement: #Villarreal CF part ways with Luis García Plaza. The manager will say his goodbyes at 4pm CET at the Training Ground. pic.twitter.com/HVks4bZKiC

— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) January 29, 2019