ماذا قال ألفارو موراتا بعد عودته إلى نادي أتلتيكو مدريد؟

عبّر ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا، عن سعادته بالعودة إلى نادي صباه أتلتيكو مدريد، بعد إعارته من تشيلسي لمدة 18 شهرًا.

وقضى موراتا 12 شهرًا في ستامفورد بريدج، بعد أن انتقل للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادمًا من ريال مدريد، الغريم التقليدي لأتليتيكو، في 2017، وسجل 16 هدفًا في 47 مباراة بالدوري.

وبدا موراتا مفتقدًا الثقة في إنجلترا، ولم ينجح في إقناع المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي أو المدرب الحالي ماوريتسيو ساري.

وقال موراتا في مؤتمر صحفي بعد إتمام الصفقة: “أنا سعيد وفخور بالتأكيد بوجودي هنا”.

وأضاف: “تلقيت عروضًا أخرى، لكن كل شيء توقف عندما دخل أتلتيكو في المعادلة. أنا هنا الآن وهذا أمر رائع ولا أطيق صبرًا حتى أبدأ في التدريب مع الزملاء الجدد”.

وقضى موراتا أربع سنوات في أكاديمية أتلتيكو للناشئين قبل الانضمام لفريق الشباب في خيتافي في 2007، وانتقل لاحقًا إلى ريال مدريد.

ولعب 4 سنوات في الفريق الأول لريال مدريد بين 2010 و2014، وانتقل إلى يوفنتوس لمدة عامين قبل العودة للعاصمة الإسبانية والتحق بصفوف تشيلسي في 2017.

وتابع: “الوجود هنا يعني لي الكثير مع أشخاص تعرفني، ويمكنني أن أعبّر فقط عن امتناني.

“لا أحتاج لإقناع المدرب (دييغو سيميوني) بضمي. كان يعرف أن القدر يناديني وأتشوق لبداية اللعب تحت قيادته”.

وربما يخوض موراتا مباراته الأولى ضد ريال بيتيس، يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه ريال مدريد في قمة العاصمة بعد أسبوع، ثم يلتقي مع فريقه السابق يوفنتوس في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.