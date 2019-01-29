موراتا يلعب أمام فريقيه السابقين ريال مدريد ويوفنتوس ويواجه مشكلة الاحتفال بالأهداف

أعلن أتلتيكو مدريد رسميًّا عن تعاقده مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا معارًا من تشيلسي مع خيار الشراء لمدة 18 شهرًا ليصبح خامسَ لاعبٍ مرَّ من ريال مدريد في لائحة أتلتيكو مدريد الحالية.

ورغم كون موراتا بدأ مشواره في الفئات الصغرى لأتلتيكو مدريد لكنه بدأ مشواره الفعلي في ريال مدريد في 2008 وعمره 16 عامًا حيث لعب في صفوف الشباب والفريق الثاني ثم الأول قبل الرحيل ليووفنتوس صيف 2014 والعودة لريال مدريد صيف 2016 والانتقال لتشيلسي صيف 2017 وحاليًّا في أتلتيكو مدريد.

وسجل موراتا 31 هدفًا للفريق الأول لريال مدريد و45 هدفًا للفريق الثاني.

ولن يكون موراتا الوحيد ابن مدرسة ريال مدريد في لائحة أتلتيكو مدريد الحالية، فالقائد الرابع للفريق خوان فران بدأ مسيرته في الفئات الصغرى لريال مدريد في 2003 ولعب للفريق الثاني موسمين، وموسمين للفريق الأول حتى 2006 قبل أن يرحل نحو إسبانيول وأوساسونا ثم أتلتيكو مدريد منذ صيف 2011 .

كما يعتبر الحارس أنطونيو أدان ابن مدرسة ريال مدريد من 1997 إلى 2013 حيث لعب في صفوف كل الفئات من الصغار حتى الفريق الأول الذي لعب له 4 مواسم وكان بديلًا للأسطورة إيكر كاسياس وغادر الفريق في 2013 نحو كالياري الإيطالي ثم ريال بتيس قبل أن يوقع لأتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

ومر البرازيلي فليبي لويس المدافع الأيسر بمدرسة ريال مدريد إذ لعب للفريق الثاني موسم 2005-2006 معارًا من فريق فيغورينسي البرازيلي، لكن إدارة ريال مدريد لم تقتنع باللاعب حيث كان الفريق الأول يضم النجم الأسطورة في مركزه مواطنه روبيرتو كارلوس.

والتحق النجم ساؤول نغويز بالفئات الصغرى لريال مدريد وعمره 11 سنة حيث قضى موسمين حتى 2008 قبل أن يقرّر الخروج والالتحاق بمدرسة أتلتيكو مدريد وعمره 14 سنة في 2008.

موراتا ومواجهة فريقيه السابقين ريال مدريد ويوفنتوس

يبدأ مورتا مشواره مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد بمواجهة ريال بتيس في ملعبه، ثم يواجه ريال مدريد فريقه السابق في أول لقاء يلعبه في واندا ميتروبوليتانو وهو ما يجعله أمام مشكلة صعبة نظرًا للعداء التاريخي بين الفريقين.

وخلال مواجهته لريال مدريد حين كان لاعبًا في يوفنتوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2015 سجَّل موراتا هدفين في لقاءي الذهاب والإياب ورفض الاحتفال احترامًا لجماهير فريقه السابق.

لكنّه سيواجه مشكلة في حال سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد فجماهير فريقه الجديد لن تسمح له بعدم الاحتفال بهدف في مرمى غريمهم الأبدي.