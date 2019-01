رسميًا.. ألفارو موراتا ينتقل إلى أتلتيكو مدريد (صورة)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد المنافس في الدوري الإسباني في بيان اليوم الإثنين أن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، انضم للفريق في عقد إعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لفحص طبي أمس الأحد، قبل انتقاله لأتلتيكو مدريد، عقب ضم تشيلسي للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في عقد إعارة الأسبوع الماضي.

وأمضى موراتا 4 مواسم في اكاديمية أتلتيكو مدريد قبل انضمامه للغريم ريال مدريد، ولعب موراتا ضمن صفوف يوفنتوس قبل انضمامه لتشيلسي في يوليو 2017، ليسجل 24 هدفًا في 72 مباراة مع الفريق اللندني.

وكان آخر ظهور للاعب مع تشيلسي أمام نوتنغهام فورست في الخامس من يناير، حيث سجل كلا الهدفين في الفوز 2/0 في مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر أتلتيكو مدريد بموقعه على الإنترنت “أثبت موراتا نفسه كمهاجم هداف في عدد من أكثر بطولات الدوري الأوروبية تنافسية”.

“بوصول موراتا، نكون قد قمنا بضم مهاجم يتمتع بموهبة كبيرة للنادي.. ويمتلك القدرة على التسجيل بقدمه ورأسه بفضل طوله…إضافة لقدرته على الاندماج مع زملائه في الفريق”.

