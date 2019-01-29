برشلونة وآرسنال يتفقان على “الصفقة المتعثرة”

قالت تقارير صحفية إسبانية إن ناديي برشلونة وآرسنال اتفقا على صفقة انتقال لاعب الفريق الكتالوني إلى المدفعجية حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وسعى برشلونة لتسويق لاعبه دينيس سواريز في الدوري الإسباني، غير أن اللاعب كان مصممًّا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وبحسب تقارير واردة من إسبانيا، فإن الناديين اتفقا على الصفقة بالفعل.

ووضع الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال، صفقة التعاقد مع سواريز بوصفها أولوية قصوى للغانرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي يوم الخميس المقبل.

وأوضحت تقارير أن الأمور المالية تسببت في تعثر انضمام سواريز إلى آرسنال أكثر من مرة، حيث أبدى مسؤولو الغانرز رغبتهم في ضم اللاعب من برشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، وهو ما رفضه مسؤولو البارسا في البداية.

وينتهي عقد سواريز، البالغ من العمر 25 عامًا، في منتصف عام 2020، وهو ما سيؤدي إلى تراجع ثمن بيعه كثيرًا، كلما اقترب موعد نهاية العقد، في ظل عدم التجديد مع البلوغرانا.

ومع ضغوط سواريو ورغبته في الانتقال إلى آرسنال، تمت الصفقة في ظل رغبة اللاعب في الخروج إلى الدوري الإنجليزي بعيدًا عن أجواء الليغا.