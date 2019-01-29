مباراة برشلونة وإشبيلية.. ميسي يستنجد بجماهير البارسا لعبور عقبة كأس ملك إسبانيا

يواجه نادي برشلونة خطر الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل أن يواجه إشبيلية مساء يوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في مباراة الإياب لدور الثمانية.

وخسر برشلونة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ودفع البارسا ثمن قرار المدرب إرنستو فالفيردي، الذي فضّل إراحة عدد من لاعبيه خلال المباراة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتعيَّن على برشلونة الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، كي يصنع “الريمونتادا”، أمام فريق عنيد يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني، الليغا.

وبعث الأرجنتيني ليونيل ميسي برسالة إلى جماهير برشلونة قبل موقعة إشبيلية، قال فيها، إن البارسا سيكون بحاجة ماسّة لأنصاره كي يستطيع عبور تلك العقبة الصعبة.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الثلاثاء: “سيكون من الصعب للغاية تعويض فارق الهدفين أمام فريق مثل إشبيلية، برشلونة سيكون في حاجة لجماهيره”.

وأشاد ميسي بفريق إشبيلية، وقال إنه يملك لاعبين مميزين، وتتجلّى خطورتهم في الهجمات المرتدة، التي يجيدون تنفيذها.

وحول المنافسة على لقب الدوري الإسباني، الليغا، قال ميسي إن برشلونة سيواجه منافسة شرسة للحفاظ على اللقب، في ظل احتدام السباق مع أتلتيكو مدريد، أقرب منافسي البلوغرانا.

ويتصدَّر برشلونة المسابقة برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الروخي بلانكوس، و10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.