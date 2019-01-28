أزمة دفاعية تضرب “الميرنغي” بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا أمام إسبانيول بنتيجة 4-2، مساء الأحد، ليؤكد عودته تدريجيًا لمستواه بعد الفوز على قطبي الأندلس ريال بيتيس وإشبيلية في الليغا، وعلى جيرونا في ذهاب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل الفريق سلسلة انتصاراته واستعادة لاعبيه المصابين، حيث عاد من الإصابة مؤخرًا كل من الألماني توني كروس وماركوس لورينتي وفي لقاء إسبانيول الويلزي غاريث بيل.

لكن ريال مدريد تعرض لخسارة كبيرة في اللقاء بعد طرد المدافع الفرنسي رافائيل فاران وحصول داني كارفخال على الإنذار الخامس، مما يعني غيابهما معًا عن لقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22.

كما أصيب القائد سيرجيو راموس في الركبة وغادر اللقاء في فترة ما بين الشوطين وينتظر الفريق الفحوصات الطبية لمعرفة مصيره النهائي رغم كونه اعتبر الأمر مجرد كدمة في الركبة.

ورفض المدرب سانتياغو سولاري الحديث عن الموضوع، قائلاً: “لدينا وقت للتفكير في الأمر”.

وتبقى أهم إيجابيات الفوز على إسبانيول هو مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل هدفين وكان قائدًا في الملعب طيلة اللقاء.

وقال سولاري عن مهاجمه: “عرفت للتو أن اسم كريم يعني السخاء، إنه سخي مع زملائه وهذا ما يؤكده في كل لقاء علينا أن نضع ذلك في الإطار ونقيمه”.

كما كان لقاء إسبانيول فرصة لعودة غاريث بيل من الإصابة، حيث احتاج إلى 3 دقائق بعد دخوله الملعب لتسجيل الهدف الرابع في اللقاء، وهو الهدف رقم 99 في مسيرته رفقة ريال مدريد.