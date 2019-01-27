هل أخطأ الحكم بطرد فاران في مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد؟ (فيديو‎)

شهدت الدقيقة 72 من مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، طرد الفرنسي رافائيل فاران ليلعب الريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وأثار طرد فاران الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم إعادة اللقطة من زوايا عديدة وأظهرت تلك اللقطات عدم وجود احتكاك قوي بين فاران ومهاجم إسبانيول.

واجتاز فريق ريال مدريد، مضيفه اسبانيول بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 49 نقطة.