ريال مدريد بـ10 لاعبين يجتاز إسبانيول ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

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رتفع رصيد ريال مدريد إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.