ريال مدريد بـ10 لاعبين يجتاز إسبانيول ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

اجتاز فريق ريال مدريد، مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بادر الريال بتسجيل ثنائية عن طريق الفرنسي كريم بنزيما وسيرخيو راموس في الدقيقتين 4 و15، وقلص اسبانيول النتيجة في الدقيقة 25 عبر البرازيلي ليوناردو بابتيستاو.
وأضاف بنزيما الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 45 ليخرج ريال مدريد متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.
وتمكن الويلزي غاريث بيل من ترك بصمته في اللقاء بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 67.
وشهدت الدقيقة 72 طرد الفرنسي رافائيل فاران ليلعب الريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
واستغل اسبانيول النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 81 عبر روبرتو روزاليس، لتنتهي المواجهة بفوز الملكي بالثلاث نقاط.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 49 نقطة.
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— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
@OnsidearV pic.twitter.com/RtaFBzXK5d
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
@OnsidearV pic.twitter.com/ke0lPtz1eO
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
@OnsidearV pic.twitter.com/3uBQFs7CP5
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
@OnsidearV pic.twitter.com/BQ1eaNosIV
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
@OnsidearV pic.twitter.com/wfCBTZjX3m
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩