أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول.. 3/1 للفريق الملكي (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لناديه ريال مدريد في المباراة التي تجمعه مع إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال مدريد بعدما توغل النجم الكرواتي لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية، صدها حارس إسبانيول، لكنها ارتدت ووصلت إلى بنزيما، الذي أودعها الشباك في الدقيقة الرابعة.

وأضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني بضربة رأسي في الدقيقة 14، مستغلًا كرة عرضية من مودريتش .

وسجل ليوناردو بابتيستاو هدف التقليص لإسبانيول في الدقيقة 25.

وعاد بنزيما وسجل الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد في الدقيقة 44.

ويملك ريال مدريد 36 نقطة في المركز الرابع، ويمكنه الصعود للمركز الثالث حال فوزه اليوم متفوقًا على إشبيلية، علمًا أن برشلونة يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 49 نقطة، في حين يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ويملك 44 نقطة.

في المقابل يملك إسبانيول 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ريال مدريد 1/0 سجله ماركو أسينسيو.