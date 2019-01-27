ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة على إسبانيول وجيرونا (صورة)

اجتاز فريق ريال مدريد، مضيفه اسبانيول بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 49 نقطة.

كما واصل برشلونة التحليق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي بالمسابقة، إثر تغلبه 2-0 على مضيفه جيرونا اليوم الأحد، في الجولة 21 للبطولة.

وارتفع رصيد برشلونة، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 49 نقطة في الصدارة، ليعيد فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: