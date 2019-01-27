ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ليونيل ميسي على جيرونا (صورة)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا في فوز ناديه برشلونة 2/0 على جيرونا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 68، مستغلًا كرة متقنة من جوردي ألبا.

ورفع الهدف رصيد ليونيل ميسي إلى 19هدفًا، بينها ركلة جزاء.

ويتقدم ميسي بـ 4 أهداف عن زميله لويس سواريز 15 هدفًا.

ويأتي كريستيان ستواني لاعب جيرونا وفي رصيده 12 هدفًا، مقابل 10 أهداف لكل من وسام بن يدر لاعب إشبيلية، وإياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

1. ليونيل ميسي، 19 هدفًا.

2. لويس سواريز، 15 هدفًا.

3. كريستيان ستواني، 12 هدفًا.

4. وسام بن يدر (إشبيلية)، إياغو أسباس (سيلتا فيغو)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، ولكل منهما 10 أهداف.

