نادي برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد مجددًا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

واصل نادي برشلونة مسيرته الرائعة في الدوري الإسباني، بفوزه 2/0 على جيرونا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من المسابقة.

وعلى ملعب إستادي مونتيليفي سجل نيلسون سيميدو بتسديدة في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول على تقدم برشلونة 1/0.

وطرد الحكم اللاعب بيرناردو ايسبينوسا من جيرونا في الدقيقة 51، بعد تدخل على لويس سواريز.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 68، بعد تمريرة متقنة من جوردي ألبا.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 49 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، في حين تجمد رصيد جيرونا عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل برشلونة في آخر 32 مباراة خارج أرضه 77 هدفًا، ليُعادل أفضل سلسلة حققها خارج أرضه (32 مباراة بين فبراير 2012 وسبتمبر 2013).