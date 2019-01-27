هدف مباراة برشلونة وجيرونا.. نيلسون سيميدو يتقدم للنادي الكتالوني (فيديو)

سجل نيلسون سيميدو الهدف الأول لنادي برشلونة في المباراة التي تجمعه مع جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف سيميدو في الدقيقة التاسعة

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 46 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

في حين يملك جيرونا 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعادل الفريقان ذهابًا على ملعب كامب نو 2/2 في الجولة الخامسة من الليغا.

وفاز برشلونة 3/0 و6/1 في الموسم الماضي.

الدوري الاسباني | جيرونا 0 × 1 برشلونة | هدف اول برشلونة د9 سيميدو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/eHT12vSJMi — فهد يتابع ميسي = اسطورة يتابع اسطورة (@anamooot1) ٢٧ يناير ٢٠١٩

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، كوتينيو، ميسي، وسواريز.

في حين جاءت تشكيلة جيرونا كما يلي:

ياسين بونو، برناردو، ألكالا، جرانيل، ستواني، بونس، بورتو، خوانبي، أليكس جارسيا، بيدرو بورو، فاليري