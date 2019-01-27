بواتينغ يكشف عن كواليس انضمامه لبرشلونة: الأمر كان جنونيًا لم أنم تلك الليلة

كشف اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ، مهاجم برشلونة، عن كواليس انضمامه للبلوغرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال بواتينغ، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “حين أخبرني برشلونة برغبته في ضمي ظننت أن ذلك جنونًا، وكانت لدي مباراة، وبعدها أخبروني مرة أخرى بالرغبة في ضمي ولم أنم تلك الليلة”.

وأضاف: “أحب اسم برينس، وأردت اللعب بالقميص رقم 27؛ لأنه المفضل لي، لكن في إسبانيا يمكن ارتداء القمصان فقط بين 1 حتى 25”.

وعن لاعبه المفضل، أشار: “إنه ريفالدو، أعتقد أنني مثله قليلًا، وأفضل لقب كان كأس ألمانيا مع آينتراخت فرانكفورت؛ لأنه أكثر حماسة حين تفوز بلقب مع فريق صغير، رغم أنني مسرور بالتتويج بالدوري الإيطالي مع ميلان”.

وعن هدفه المفضل، أوضح: “كان هدفي في شباك برشلونة مع ميلان في دوري الأبطال، وأتذكر أن المدافع الذي كان أمامي هو أبيدال الذي وقع معي العقود الآن، وكل شيء يحدث في دوري الأبطال يكون له أثر كبير”.

وأردف: “أود الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة، فهذا هو هدفنا لأنها منافسة مهمة للغاية”.

واختتم: “الشخصيات المُفضلة لي هي: مايكل جوردان، مايكل جاكسون، ونيلسون مانديلا، لكنني لم أقابل سوى الأخير، ولا يمكن أن ننسى ما قدمه مانديلا لشعبه، إنه أمر لا يُصدق، وكانت لحظات لا تُنسى”.