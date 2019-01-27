لماذا يرفض فرينكي دي يونغ ارتداء قميص الأسطورة يوهان كرويف مع نادي برشلونة؟

شدَّد فرينكي دي يونغ، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام والذي سينضم لبرشلونة في الصيف المقبل، على رفضه ارتداء قميص الأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

وكان برشلونة أعلن تعاقده مع دي يونغ، على أن ينضم لصفوف البارسا، بداية من الموسم الجديد.

وقال دي يونج في تصريحات لشبكة “Voetbal Primeur” الهولندية: “لن أرتدي مع برشلونة القميص رقم 14، هذا لا يبدو منطقيًّا بالنسبة لي”.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي سأحصل عليه في حالة ارتدائي هذا الرقم، المقارنة التي سيحاول البعض عقدها بيني وبينه، وأعتقد أنَّه يجب عليَّ الابتعاد عنها”.

وأضاف: “أحاول الابتعاد عن المقارنات للتركيز فيما يجب عليَّ تقديمه مع الفريق، بالطبع من الجيد مقارنتي معه ولكنني بعيد تمامًا عن مستوى كرويف ولن أكون أبدًا مثله؛ لذلك لا أفكر في هذا الأمر”.

وعن إجادته للغة الإسبانية، أشار: “بعض الكلمات فقط، ولكن سيكون أمامي بعض الوقت للتعلم”.

وأتم: “هل تعرف نشيد برشلونة؟ لا أعرفه، ولكنني أجيد الغناء”.