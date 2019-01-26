والد دي يونغ يكشف سر تحول صفقة نجله من باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة (فيديو)

كشف والد الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام، سر تحول وجهة نجله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

وقال والد فرينكي، إن نجله تلقى اتصالًا هاتفيًا من ميسي جعله يقرر الانتقال إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة، بعدما كان اللاعب قد حسم قراره بالرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح والد اللاعب، في تصريحات مع إذاعة هولندية، أن ميسي وجد صعوبة في التحدث مع دي يونغ؛ بسبب عدم إجادة أسطورة برشلونة للغة الإنجليزية، لكنه حرص على توصيل رسالته إلى نجم أياكس.

????️جون دي يونغ (والد فرينكي دي يونغ) في حديث لإذاعة هولندية: "ميسي اتصل بـ فرينكي من اجل اقناعه بالتوقيع مع البارسا، وكان ذلك صعبا لأن ميسي لا يتحدث الانكليزية". https://t.co/Qlxj4jcRg3 — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) January 26, 2019

وقال برشلونة: إن تكلفة صفقة دي يونغ هي 75 مليون يورو، بجانب 11 مليون يورو كمتغيرات، ووقع اللاعب على عقد مع النادي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قريبًا من الحصول على خدمات دي يونغ، لكن برشلونة نجح في تغيير قرار اللاعب.