القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة، ضيفا ثقيلاً على جيرونا، مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني، على ملعب “مونتيليفي”.

ويحتل برشلونة المركز الأول حتى الآن في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز 12 برصيد 24 نقطة.

ويدخل البلوغرانا اللقاء وعينه على حصد الثلاث نقاط، للمحافظة على الفارق الذي تقلص بينه وبين أتلتيكو مدريد بعد نجاح الأخير في الفوز أمام خيتافي بهدفين نظيفين، مساء السبت.

ويتسلح الفريق الكتالوني بتاريخه الرائع أمام جيرونا، خاصة أنه لم يتذوق طعم الخسارة أمام الأخير، حيث فاز البلوجرانا في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وهي التي كانت في الدور الأول للموسم الجاري 2018-2019.

واستطاع الفريق الكتالوني أن يسجل في جيرونا خلال المباريات الأربعة التي لعبها أمامه 13 هدفًا، فيما استقبل مرماه أربعة أهداف فقط، ويعتبر ليونيل ميسي ولويس سواريز، ثنائي برشلونة، هدافي لقاءات الفريقين بواقع ثلاثة أهداف لكل لاعب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق يوسف سيف.