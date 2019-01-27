موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم نادي برشلونة بنظيره جيرونا، مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتيفلي”، ضمن إطار لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل البلوغرانا المباراة وعينه على حصد ثلاث النقاط، للمحافظة على الفارق الذي تقلص بينه وبين أتلتيكو مدريد بعد نجاح الأخير في الفوز، أمس السبت، أمام خيتافي بهدفين نظيفين.

ويحتل برشلونة المركز الأول حتى الآن في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول على ملعب كامب نو انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، وحاولت رابطة الأندية الإسبانية برئاسة “خافيير تيباس” إقامة مباراة الغد في الولايات المتحدة الأمريكية لكن طلبها قوبل بالرفض من الاتحاد الإسباني ثم الفيفا.

ومن المنتظر أن يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب البرسا، إلى قائمة المباراة، بعد أن تم استبعاده من مواجهة إشبيلية الماضية.

وخسر الفريق الكتالوني أمام إشبيلية بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر عبر قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق يوسف سيف.