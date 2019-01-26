مباراة برشلونة ضد جيرونا.. ميسي على موعد مع كسر رقم الأسطورة راؤول غونزاليس

ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خوض مباراة برشلونة ضد جيرونا المقرر لها غدًا الأحد، على ملعب “مونتيليفي”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، حيث سيكون على موعد مع إنجاز كبير، إذ سيتجاوز رقم النجم الإسباني راؤول غونزاليس، نجم ريال مدريد الأسبق، في عدد الانتصارات المحققة في الليغا.

وحال فوز برشلونة على جيرونا ستكون هذه المباراة هي رقم 328 التي يحقق فيها النجم الأرجنتيني الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما جيرونا في المرتبة الـ12 برصيد 24 نقطة.

وسيتخطى ميسي الرقم الذي حققه راؤول غونزاليس مع ريال مدريد بالفوز في 327 مباراة، وهو نفس عدد المباريات التي حققها النجم الأرجنتيني، حتى الآن.

وخاض ميسي 436 مباراة مع فريق برشلونة في الدوري الإسباني منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2005، ونجح خلالها في تسجيل 401 هدف وصناعة 163 آخرين.

وبذلك سيكون ميسي ثاني أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات في الدوري الإسباني بعد إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد الأسبق وبورتو البرتغالي الحالي، والذي حقق 334 انتصارًا، من أصل 510 مباريات بالليغا، وزوبيزاريتا الذي حقق 333 فوزا، من أصل 622 مباراة.

يذكر أن ميسي سجل 401 هدف، في 436 لقاءً بالليغا، حيث خاض 34 ألفًا و886 دقيقة، وبدأ 388 مباراة أساسيا، ودخل بديلا في 48 مواجهة فقط.