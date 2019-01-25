ميسي يطالب بعدم توقف عمليات البحث عن سالا‎ (صورة)

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، بعدم توقف البحث عن طائرة مواطنه إيميلانو سالا التي فقدت فوق القنال الإنجليزي.

وكتب ميسي عبر صفحته بموقع تبادل الصور “إنستغرام”: “بما أنه ما زال هناك احتمالات، وبما أنه لا يزال يوجد خيط من الأمل، نطلب منكم ونرجوكم أن لا تتوقفوا عن البحث عن إيميليانو، كل دعمي لعائلته وأصدقائه”.

وعلقت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية بحثها عن الطائرة؛ بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة، لتعلن انتهاء عمليات البحث، التي بدأتها منذ مساء الإثنين عن الطائرة، التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، المنتقل حديثًا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الويلزي.

وسالا الذي وقّع السبت عقد انتقاله من نانت إلى كارديف في صفقة قياسية للأخير بلغت 17 مليون يورو، كان عائدًا لكارديف من نانت على متن طائرة صغيرة، قبل أن تختفي في بحر المانش.