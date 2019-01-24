ألافيس الإسباني يضم تاكاشي إينوي لاعب منتخب اليابان من ريال بيتيس

انتقل اللاعب الدولي الياباني تاكاشي إينوي من ريال بيتيس إلى منافسه ألافيس المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليلتحق بمساعي الفريق القادم من الباسك للتأهل للعب في البطولات الأوروبية.

وأمضى لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا آخر أربعة مواسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث انضم في البداية لإيبار في أغسطس/ آب 2015، قادمًا من إينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وغادر اللاعب في صفقة انتقال مجانية إلى بيتيس، الموسم الماضي، عقب انتهاء التعاقد مع إيبار، لكنه فشل في ترك بصمته في النادي الواقع في إشبيلية، وخاض ثماني مباريات في الدوري، وفشل في التسجيل.

وانضم إينوي إلى ألافيس الذي حقق أفضل حصيلة ممكنة من النقاط على الإطلاق، في الدور الأول من الموسم، ويحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 32 نقطة، متراجعًا بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع ويمتلك آمالًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه على الإطلاق.

وخاض إينوي 32 مباراة مع اليابان وسجل خلال الهزيمة 3-2 أمام بلجيكا في دور 16 بكأس العالم في روسيا، العام الماضي.