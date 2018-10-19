ديبورتيفو ألافيس يهزم سيلتا فيغو ويرتقي لقمة ترتيب الدوري الإسباني “مؤقتا”

ارتقى فريق ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة، لقمة ترتيب الدوري الإسباني “مؤقتًا”، بعد تغلبه على مضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، “بينا” في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

وكانت الفرص الأكبر والأخطر طوال المباراة لسيلتا فيغو، ورغم ذلك كانت الترجمة الحقيقة للفرص المتاحة من جانب ألافيس، والذي استغل فرصه بشكل أفضل ونجح في اقتناص هدف.

بهذه النتيجة، ارتقى ديبورتيفو ألافيس للصدارة مؤقتًا برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن إشبيلية في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد سليتا فيغو عند 10 نقاط في المركز العاشر.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، وبفارق نقطة عن ريال مدريد (الخامس).

ويلتقي برشلونة، غدا السبت، مع إشبيلية، وريال مدريد مع ليفانتي، وأتلتيكو مدريد مع فياريال.