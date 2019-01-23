أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. 2/0 للفريق الأندلسي (فيديو)

تقدّم بابلو سارابيا لاعب نادي إشبيلية بهدف في شباك نظيره برشلونة، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على ملعب النادي الأندلسي.

وفي الدقيقة 58 قابل بابلو سارابيا عرضية زميله “على الطائر”، وسدّد قوية، وأحرز هدف التقدم للفريق الأندلسي.

وأضاف وسام بن يدر الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 76.

ويسعى النادي الكتالوني إلى الاحتفاظ بلقب كأس الملك للمرة الخامسة على التوالي والواحد والثلاثين تاريخيًا، حيث اكتسح الفريق الكتالوني تلك المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور على حساب ليفانتي، حيث فاز عليه في مجموع مباراتي ثُمن النهائي 4-2، بالخسارة ذهابًا 1-2، والفوز إيابًا 3-0.

وتأهل إشبيلية على حساب أتلتيك بيلباو 3-2 في المجموع، بالفوز ذهابًا 3-1، والخسارة إيابًا 0-1.