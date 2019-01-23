برشلونة يعلن رسميًا التعاقد مع فرينكي دي يونغ‎ (فيديو)

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي فرينكي دي يونغ، للانتقال إلى صفوف البلاوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يكشف النادي عن قيمة صفقة الانتقال، إلا أن تقارير صحفية كانت تحدثت عن أن المبلغ يتراوح بين 75 إلى 90 مليون يورو.

وواجه برشلونة منافسة شرسة في خطف الجوهرة الهولندية لا سيما من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيني الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، إلا أن رأي اللاعب كان حاسماً.

Ho estàveu esperant… pic.twitter.com/inwzEFA8dn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وكان برشلونة يرغب بالتعاقد مع دي يونغ في الصيف الماضي إلا أن أياكس أمستردام رفض التخلي عنه.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الراتب السنوي الذي سيحصل عليه فرينكي دي يونغ، والذي سيصل إلى 16 مليون يورو سنويًا.