راتب ضخم ينتظر فرينكي دي يونغ في نادي برشلونة.. تعرّف على التفاصيل

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الراتب السنوي الذي سيحصل عليه فرينكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، المنتظر ضمه رسميًا إلى نادي برشلونة خلال ساعات.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة حسم صفقة لاعب الوسط دي يونغ، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد أن أكد اللاعب رغبته في الانضمام إلى البارسا، مفضلًا البلوغرانا على عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب التقارير، فإن برشلونة اتفق مع مسؤولي أياكس أمستردام على ضم دي يونغ بداية من الموسم المقبل، مقابل 90 مليون يورو.

وقالت “سبورت” الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن دي يونغ سيحصل على راتب سنوي صافٍ يبلغ 16 مليون يورو.

وأوضحت “سبورت” طريقة حصول دي يونغ على هذا الراتب السنوي الكبير، وقالت إن الهولندي الشاب سيحصل على 10 ملايين يورو بصورة مباشرة سنويًا، إضافة إلى 6 ملايين يورو بناءً على مشاركاته الفعلية والفوز بالألقاب وأدائه مع برشلونة.

وأكدت أن دي يونغ حصل على تأكيدات من مسؤولي برشلونة بمشاركته أساسيًا في صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل، حيث قررت إدارة البارسا الاستغناء عن لاعبين في وسط الملعب بعد نهاية الموسم.