فرينكي دي يونغ يصدم باريس سان جيرمان ويقرر الانتقال لنادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب أياكس أمستردام، قرَّر الانضمام إلى برشلونة ورفض كافة عروض الأندية الأخرى، وأبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب “راديو كتالونيا” وصحيفتي “سبورت” و”ماركا” فإن وكيل أعمال دي يونغ أخبر إدارة برشلونة أن موكله حسم قراره نهائيًّا، وقرر الانتقال إلى برشلونة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لراديو كاتالونيا، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة سيسافر إلى أمستردام لإنهاء الصفقة، الأربعاء، إذ من المحتمل أن يوافق على المطالب المالية لإدارة أياكس والتي تطلب مبلغ 75 مليون يورو إضافة إلى متغيرات قد ترفع ثمن الصفقة إلى 90 مليون يورو.

وتردد أن باريس سان جيرمان قد أقنع دي يونغ بالانتقال إليه، وقدم له شيكًا على بياض؛ ما اضطر برشلونة لإرسال وفد إلى هولندا في محاولة لإقناع اللاعب الشاب بالعدول عن رأيه والانضمام إلى برشلونة.

وأكد فرانكي دي يونغ سابقًا أنه لن يرحل عن أياكس في الشتاء مفضلًا الرحيل في الصيف المقبل، وقال إنه سيحسم قراره هذا الأسبوع والإعلان عن الفريق الذي سينتقل لصفوفه.

وشارك دي يونغ، البالغ من العمر 21 عامًا، في 28 مباراة مع أياكس الموسم الحالي وسجل 4 اهداف، علمًا أنه لعب للفريق 65 مباراة إجمالًا، وسجل فيها 6 أهداف وصنع 10، كما لعب 5 مباريات للمنتخب الهولندي، علمًا أن عقده مع أياكس يمتد حتى العام 2022.