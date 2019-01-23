أزمة جديدة في ريال مدريد سببها سيرجيو راموس

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأربعاء، أن المدافع المخضرم سيرجيو راموس قد يتسبب في أزمة داخل أسوار ريال مدريد، بسبب رغبته في تجديد عقده مع النادي الملكي.

ووفقًا لبرنامج “التشيرنغيتو” الإسباني، فإن راموس قائد ريال مدريد يريد تجديد عقده مع الفريق الملكي، لكن يريد أن يحصل على 18 مليون يورو سنويًا، علمًا أنه يتقاضى حاليًا 10 ملايين يورو.

وأوضح البرنامج أن إدارة ريال مدريد ليست راضية تمامًا عن راموس، خاصة بعد الكلمات التي أدلى بها المدافع عندما ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، خلفًا للمُقال جولين لوبتيغي في أكتوبر الماضي.

وقال راموس عن أنباء رغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع كونتي: “الاحترام لا يُفرض بالقوة، بل يُكتسب”، في إشارة واضحة لرفضه المبدئي لأسلوب كونتي في التعامل مع اللاعبين.

وكان راموس قد تسبب في مشكلة قبل مدة، عندما ضرب الكرة بشكل متعمد أكثر من مرة في زميله الشاب سيرجيو ريغيلون، كما يتردد أنه لا يتحدث مع زميله إيسكو.

وجدد ريال مدريد عقد راموس (33 عامًا)، في أكتوبر 2017، حتى العام 2021.

وانضم راموس إلى ريال مدريد العام 2005، وشارك مع الفريق الملكي في 593 مباراة، وسجل 80.