ريال مدريد يرصد 90 مليون إسترليني لخطف ديبالا

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ريال مدريد يستعد لدفع 90 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل للتعاقد مع النجم باولو ديبالا لاعب وسط يوفنتوس، ما يمثّل ضربة قوية لطموح مانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

وتألق المهاجم الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في يوفنتوس منذ انضمامه للفريق العام 2015، حيث سجل 54 هدفًا في 115 مباراة في الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن مجلس إدارة ريال مدريد يسعى إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق بعد نهاية الموسم الحالي في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الليغا الموسم الحالي.

وتمت إضافة الدولي الأرجنتيني إلى قائمة المرشحين للانضمام للفريق إلى جوار غاريث بيل ورفاقها الموسم المقبل.

وسيكون هذا بمثابة ضربة قوية كبيرة لمانشستر سيتي، حيث يتطلع بيب غوارديولا المدير الفني للفريق لضم ديبالا منذ سنوات.

وقال مصدر:”ريال مدريد يتطلع إلى دعم فريقه بعدة نجوم بينهم ديبالا، وكان هناك اهتمام كبير بالمهاجم الأرجنتيني منذ سنوات. ومانشستر سيتي سعى إلى ضم اللاعب منذ فترة طويلة، حيث كان غوارديولا يتابعه منذ أن كان مدربًا لبايرن ميونخ”.

ومن المتوقع أن يوافق يوفنتوس على بيع ديبالا، والاستفادة من المبلغ الكبير في ظل اقتراب انضمام الويلزي آرون رامسي للفريق مجانًا الصيف المقبل من آرسنال.

كما أن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد قد يكون بديلًا لديبالا، حيث يسعى يوفنتوس إلى التعاقد معه كبديل محتمل للمهاجم الأرجنتيني قبل أن يتم التعاقد معه بشكل دائم.