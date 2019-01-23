القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في ربع نهائي كأس إسبانيا

يستضيف إشبيلية منافسه نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، في إطار مباريات ذهاب نهائي كأس إسبانيا، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتقام مباراة برشلونة وإشبيلية الساعة الـ 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة.

وحقق برشلونة فوزًا مثيرًا على إشبيلية بنتيجة 4/2 في آخر مباراة بينهما وكانت في الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي، كما فاز رفاق ليونيل ميسي 2/1 في أغسطس الماضي في كأس السوبر الإسباني، في مدينة طنجة المغربية.

وتقام مباراة الإياب يوم الـ30 من يناير على ملعب كامب نو، كما يلتقيان مجددًا في الـ24 من فبراير في الدوري الإسباني.

وآخر فوز حققه إشبيلية على برشلونة كان في أكتوبر 2015، أما آخر فوز للفريق الأندلسي على برشلونة في كأس إسبانيا فيعود إلى يناير 2010، عندما فاز 2/1 في ذهاب دور الـ 16، قبل أن يخسر 0/1 ويودع أمام برشلونة.

واستبعد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس من قائمة النادي الكتالوني لمواجهة إشبيلية، في حين ضم الوافد الجديد كيفين برينس بواتينغ.