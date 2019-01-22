بواتنغ ليس الأخير.. تعرّف على هدف برشلونة المقبل في ساسولو

يبدو أن النجم الغاني كيفين برنس بواتنغ لن يكون اللاعب الأخير الذي ينضم إلى نادي برشلونة الإسباني من ساسولو الإيطالي.

وأعلن نادي برشلونة أمس التعاقد مع “بواتنغ” على سبيل الإعارة من ساسولو، لمدة 6 أشهر، وتم تقديم اللاعب الغاني الدولي اليوم لجماهير برشلونة في كامب نو، بعد أن وقّع عقد انضمامه إلى البلوغرانا.

وقال جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لنادي ساسولو، إن بواتنغ ربما لا يكون اللاعب الأخير الذي يتعاقد معه برشلونة من ساسولو.

وأضاف خلال تصريحات لموقع “سبورت إيطاليا”،اليوم الثلاثاء:”هناك فرصة كبيرة لانضمام لاعب آخر من ساسولو إلى برشلونة”.

من جانبه، قال مدرب ساسولو روبرتو دي زيربي، إن لاعب وسط الفريق ستيفانو سينسي، على رادار نادي برشلونة، حيث أبدى مسؤولو الفريق الإسباني رغبتهم بضمه إلى البلوغرانا.

وتابع دي زيربي، بقوله:”الأمر سابق لأوانه، ولكنني واثق من أن سينسي يحظى باهتمام بالغ من جانب العديد من الأندية الإيطالية، وبرشلونة أيضًا، وسنرى ما إذا كان برشلونة سيتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب”.

ويبلغ ستيفانو سينسي من العمر 23 عامًا، وشارك مع ساسولو في 19 مباراة هذا الموسم، وأحرز هدفًا، وصنع آخر، كما أنه لاعب دولي في المنتخب الإيطالي.