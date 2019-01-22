ليفانتي يطلب منع برشلونة من لعب مباراة إشبيلية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا‎

رفع ليفانتي شكوى أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد برشلونة؛ بشأن قضية إشراك لاعبه تشومي في ذهاب دور 16 من كأس ملك إسبانيا؛ بعد خسارته للقضية في لجنة المنافسة ولجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأرفق فريق ليفانتي شكواه بطلب عاجل للمحكمة الرياضية، يطالب من خلاله بإيقاف دور ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لغاية البث في موضوع شكواه.

ولم تناقش لجنة المنافسة ولجنة الاستئناف قضية إشراك تشومي في اللقاء؛ كونه كان مطرودًا رفقة الفريق الثاني لبرشلونة، ورفضت شكاية ليفانتي؛ بسبب تقديمها خارج الأجل القانونية.

وفي شكواه أمام محكمة التحكيم الرياضي، ركز ليفانتي على كون الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن بث في شكوى سابقة مماثلة، رغم تجاوز الأجل القانونية، وهو القرار الذي زكته سابقًا محكمة التحكيم الرياضي.

ويبدأ دور ربع النهائي، مساء اليوم الثلاثاء، بلقاء خيتافي وفالنسيا.